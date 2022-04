Simon Cowell mit Botox "zu weit gegangen": Sohn hatte Angst vor ihm

Simon Cowell ist seit Jahren für große internationale Castingshows wie "X-Factor" verantwortlich. In seinen TV-Formaten sah man den Unternehmer auch immer wieder selbst als Jury-Mitglied. Dabei verhalf er Musikern zum Karriere-Durchbruch. Darunter zählen Superstars wie Kelly Clarkson, One Direction, James Arthur, Leona Lewis oder Little Mix. Der "America's Got Talent"-Juror gestand nun, dass er mit seinen Beauty-Eingriffen zu weit gegangen ist.

Wegen Botox: Sohn hatte Angst vor Simon Cowell

Laut der Zeitung The Sun enthüllte Simon Cowell, dass er es mit seiner Liebe zu Botox einwenig übertrieben hatte. Durch seine letzte Behandlung sah er laut eigenen Angaben aus wie "etwas aus einer Horrorshow".