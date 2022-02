"Friends"-Star Courteney Cox über Beauty-Eingriffe: "Ich muss damit aufhören"

Schauspielerin Courteney Cox war zuletzt im Horrorfilm "Scream 5" zu sehen. Doch es waren eher ihre Beauty-Eingriffe der letzten Jahre als das Film-Skript, die beim ehemaligen "Friends"-Star für Schrecken sorgten: "Ich habe nicht bemerkt, dass ich wegen der Injektionen und anderer Dinge, die ich heute nie tun würde, wirklich seltsam ausgesehen habe."

Courteney Cox: Schluss mit Schönheitswahn

In einem Interview mit The Sunday Times gestand die 57-Jährige, dass sie die letzten Jahre immer wieder versucht habe, mit diversen Behandlungen dem Altern entgegenzusteuern. Doch ihr Schönheitswahn ging irgendwann zu weit: "Es gab eine Phase, in der ich sagte: 'Ich muss damit aufhören. Das ist einfach verrückt.'" Seit einigen Jahren hätte sie nun bereits einen Riegel vorgeschoben und nichts mehr machen lassen.