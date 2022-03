Symbolisches Jawort: Alle Details zur prunkvollen Berlusconi-Hochzeit

"Das Band der Liebe, der Achtung und des Respekts, das mich mit Marta Fascina verbindet, ist so tief und fest, dass es nicht nötig ist, sie durch eine Heirat zu formalisieren. Aber gerade weil es sich um eine so tiefe und wichtige Bindung handelt, plane ich zusammen mit Marta, sie in naher Zukunft gebührend zu feiern, und zwar mit einer Veranstaltung, an der meine Kinder und liebe Freunde teilnehmen werden", hatte Berlusconi in einer Stellungnahme im Februar mit Blick auf den heutigen Tag erklärt.