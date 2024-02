Sieben Pools, künstlicher Vulkan: Berlusconis Villa auf Sardinien zu kaufen

Die Erben von Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi wollen sich von der Luxusresidenz ihres Vaters Villa Certosa an der exklusiven Costa Smeralda auf Sardinien trennen.

Der Preis liegt um die 500 Mio. Euro und ist doppelt so hoch wie eine Schätzung des Jahres 2021, schreibt die Financial Times (FT) am Donnerstag auf ihrer Titelseite unter Berufung auf drei Personen, die mit der Transaktion vertraut sind.

