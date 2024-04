Shirley MacLaines Fazit mit 90: "Der Glamour ist raus"

Ihren großen Geburtstag feiert sie auf einem Filmset: die unverwüstliche ältere Schwester von Warren Beatty (87) hat drei weitere Projekte allein in diesem Jahr und absolut nicht vor in Pension zu gehen.

Dean Martin war der Witzbold. Ich glaube, er war überhaupt der witzigste Mann, den ich je kannte. Seine Spontanität, sein Sinn für Komödie und seine Fähigkeit, in allem Humor zu finden, war genial. Frank habe ich bewundert. Sein großes Herz, sein großes Talent. Sammy haben wir beschützt. Wir buchten einen Bus, um ihn im Spital zu besuchen, als er sein Auge verlor. Wir trösteten ihn, wenn er Liebeskummer hatte, und machten uns über ihn lustig, wenn er wieder eine neue Freundin hatte, die blond und weiß war. Ich habe so viel von ihnen gelernt. Wie man sich auf der Bühne bewegt, wie man Fehler gekonnt und elegant überspielt, alle drei waren so offen und spontan live. Ich vermisse sie sehr.

Ich bin 1934 geboren und mit der Arbeitsethik der Dreißigerjahre aufgewachsen. Ich fragte meine Mutter, wie sich Mädchen benehmen sollen. Sie war Kanadierin und verbrachte ihr Leben damit, anderen und vor allem ihrem Mann zu gefallen und ihn glücklich zu machen. Und so war ihre Antwort ‚hübsche Frisur, hübsches Gesicht, hübsche Manieren, hübsch und nett’. Ich versuchte das. Aber irgendwann begann ich Fragen zu stellen. Nicht nur anderen, sondern vor allem mir selbst. Ich suchte nicht nur nach Antworten, sondern nach Antworten, die mir Kontrolle über mein Leben geben würden. Ich fand diese Antworten sehr oft in den Charakteren, die ich spielte. Das ist der Grund, warum ich immer noch schauspiele. Denn je älter ich werde, je älter die Rollen sind, die ich annehme, je mehr Erfahrung, Weisheit, Verletzlichkeit und Lektionen ich bekomme, desto klarer werde ich mir. Ich lerne mich in meinen Rollen selbst besser kennen.

Sie haben vier metaphysische Bücher geschrieben, die Sie als Autobiographien beschreiben, obwohl nur eines Ihre Memoiren sind. Warum?

Weil es in allen meinen Büchern um mein Leben geht, meine innere und äußere Reise, daher sind das alles autobiografische Betrachtungen. Und die kommen bei den Leuten oft viel besser an als meine Filme. Sieben von zehn Fans sprechen mich nicht auf meine Rollen, sondern auf meine Spiritualität an. Und besonders auf mein Buch ,The Camino: A Journey of the Spirit’. Es glaubt ja kaum einer, dass ich den ganzen Jakobsweg in meinem Alter gegangen bin. Ich war damals 68. Der Santiago de Compostela Camino ist extrem schwierig, weil man dabei nur sich selbst hat, und sich dabei im besten Fall selbst findet. Das ganze Starpaket fällt da von dir ab.

Wie hat Ihre Umwelt darauf reagiert?

Als ich den Leuten sagte, dass ich mir ein paar Monate freinehme und quer durch Spanien gehe? Die dachten alle, jetzt ist sie komplett verrückt geworden. Ich bin auch wirklich ganz allein gegangen. Alles andere bringt nichts, du musst es allein tun, acht, zehn, 12 Stunden nur gehen.

Wie hat es Sie verändert?

Sehr stark. Ich habe mein Haus in Malibu verkauft und miete seither vom neuen Besitzer. All die Kleider, die ich über Jahrzehnte angesammelt hatte?! Ich kaufe seither nichts mehr. Am Jakobsweg brauchte ich nur zwei Outfits, die in einen drei Kilo-Rucksack passen. Im Laufe eines Lebens werden aus 3 Kilo zwei Tonnen. Und ich kapierte, was für eine Bürde Besitz sein kann. Reichtum steht der Spiritualität im Weg. Der Reiche kann sich immer zur Ablenkung ein neues Spielzeug kaufen.

Die Talkshowmoderatoren machen sich immer wieder lustig über Ihre metaphysische Arbeit, über Ihren Glauben an Reinkarnation. Stört Sie das nicht?



Stören? Ich habe diesen Talkshowmoderatoren die meisten dieser Witze über mich geschrieben! Mir ist nur wichtig, dass sie witzig sind. Ich will, dass das Publikum lacht, also helfe ich denen dabei.

Heute ist die Auseinandersetzung mit der Spiritualität etwas ganz Normales, aber es kann nicht einfach gewesen sein, als Sie darüber zu sprechen begannen. Wann haben Sie kapiert, dass Sie anders sind als die meisten?

Ich hatte mit sieben eine mystische Erfahrung, in Jamestown, Virginia. Wenn du so jung bist, kannst du dir Dejavu nicht erklären. Je älter ich wurde, desto mehr Dejavus hatte ich. Ich wusste schon als Kind, dass ich vorher schon mal da war. Ich konnte mit drei Jahren perfekt tanzen, das ist kein Zufall.