Shawn Mendes' radikaler Wandel: Neue Frisur löst Welle der Entrüstung aus

Shawn Mendes hat sich im neuen Jahr eine neue Frisur zugelegt und sich von seinem charkteristischen Lockenkopf getrennt. Fans zeigen sich großteils aber wenig begeistert davon, dass ihr Idol jetzt statt Elvis-Mähne einen Buzzcut trägt.

Fans trauern um Mendes' Locken

Als der 24-Jährige am Samstag in Los Angeles ein Café besuchte, wurde er mit abrasierten Haaren gesichtet. Page Six veröffentlichte Fotos, auf denen der "Treat You Better"-Interpret beim Verlassen des Lokals mit superkurzen Haaren zu sehen ist.