Haare abrasiert: So sieht Shiloh Jolie-Pitt nicht mehr aus

Als Kind hüllte sich Shiloh Jolie-Pitt hauptsächlich in burschikose Klamotten. In letzter Zeit präsentierte sich die älteste Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt bei öffentlichen Auftritten aber vermehrt in femininen Kleider. Auch ihre Haare, die Shiloh lange Zeit kurz trug, ließ sie wachsen. Jetzt überraschte der Promi-Spross mit einer radikalen Veränderung: Kurz vor Weihnachten wurde Shilioh mit abrasierten Haaren geknipst.

Shiloh Jolie-Pitt mit raspelkurzen Haaren

Paparazzi fotografierten die 16-Jährige in Los Feliz, Kalifornien, vor einem Geschäft. Shiloh trug eine kurze Hose und einen schwarzen Kapuzenpulli, als sie den Laden mit einer Tüte Knabbereien in der Hand verließ.

Im ersten Moment erkennt man die Schauspielertochter aber nicht - was an den raspelkurzen Haaren liegt, mit denen Shiloh auf den veröffentlichten Fotos zu sehen ist.