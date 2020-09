Sharon Stone: Prickelnde Enthüllung über "Casino"-Co-Star Robert De Niro

Um ihr seine Liebe zu demonstrieren, räumt er ihr die Verfügungsgewalt über sein Bankschließfach mit zwei Millionen US-Dollar ein. Ginger, vom Leben in Reichtum gelangweilt, wird jedoch immer unglücklicher, verfällt Alkohol und Drogen, vernachlässigt die gemeinsame Tochter und geht eine Affäre ein. Von ihrem Liebhaber Nicky fordert sie schließlich sogar, "Ace" umzubringen.

Stone: "Robert De Niro ist mit abstand der beste Küsser"

Nach Ermittlungen gegen "Ace" durch das FBI und einem Bombenattentat gegen ihren Mann, trennt sich Ginger entgültig von ihm und räumt schließlich sein Bankschließfach leer. Dabei sie jedoch von Ermittlern des FBI beobachtet und nach Verlassen der Bank festgenommen. Wieder auf freiem Fuß, verliert Ginger wegen ihrer Drogensucht das ganze Gelt und stirbt schließlich an einer Überdosis.

Zu Gast bei "Watch What Happens Live" sprach Sharon Stone nun über ihre Dreharbeiten zu "Casino" an der Seite von Robert De Niro - und streute ihrem ehemaligen Co-Star Rosen.

Dabei verriet Stone, dass der zweifache Oscarpreisträger von all ihren einstigen Co-Stars am besten küssen konnte.