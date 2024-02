Sharon Stone: Es ist teuer, berühmt zu sein

Stone überließ DiCaprio Gehalt

Es sei "sehr teuer, berühmt zu sein", so die Schauspielerin. Stones neues Anwesen sowie die Honorare für Sicherheitsleute, Sprecher, Visagisten und Manager würden laut Page Six mit hohen Kosten zu Buche schlagen. Knausrig sei sie aber nicht. In ihren Memoiren "The Beauty of Living Twice", habe Stone verraten, dass sie Hollywoodstar Leonardo DiCaprio einst einen großen Teil ihres Gehalts überlassen hatte, nur damit er neben ihr in dem Film "The Quick and the Dead" (1995) mitspielen konnte.

"Er war ein Superstar", sagte Stone gegenüber InStyle über ihren Kollegen DiCaprio. "Ich wollte, dass es ein großartiger Film wird, kein dummer. Also habe ich die besten Leute um mich versammelt, die ich finden konnte", erklärte Stone ihre Beweggründe.