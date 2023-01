Sharon Osbourne spricht über plötzliche Spitaleinlieferung

Sharon Osbourne, die Frau des britischen Rockmusikers Ozzy Osbourne, erholt sich derzeit von einem gesundheitlichen Zwischenfall, der ihr bis heute Rätsel aufgibt, wie sie sagt. Es sei immer noch nicht geklärt, warum sie kürzlich am Set einer Fernsehsendung einen Ohnmachtsanfall erlitt.

Ursache für Osbournes Zusammenbruch ungeklärt

In ihrer Talkshow "The Talk" erklärte Osbourne nun, selbst nicht zu wissen, wie ihr geschah. "Es war das Seltsamste", so Osbourne. "Ich war mit Dreharbeiten beschäftigt und plötzlich sagten sie mir, dass ich 20 Minuten lang ohnmächtig gewesen sei. Sie brachten mich ins Spital und ich machte über zwei Tage Tests - ohne Ergebnis."

Osbourne hatte in den letzten 20 Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen.