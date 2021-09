Sharon Osbourne: Offene Worte über häusliche Gewalt in ihrer Ehe

Auch in einem geplanten Biopic, in dem die Beziehung von Ozzy und Sharon Osbourne dokumentiert werden soll, äußert sich das Paar offen über seine turbulente Ehe.

"Es ist ein Film über Ozzys und mein Leben, wie wir in den frühen Tagen zusammengekommen sind und unsere wechselhafte Beziehung", so Osbournes Frau. All ihre Kämpfe sollen darin gezeigt werden. "Leute, die den Film sehen werden, werden sagen: 'Das ist nicht erlaubt.' Sie sollten sich nicht so benehmen und es verfilmen. […] Aber wir sagen nur die Wahrheit. Manche Leute haben unbeständige Beziehungen und unsere war sehr unbeständig." Der Film mit dem Titel "The Nine Lives of Ozzy Osbourne" sei jedoch vor allem "eine Liebesgeschichte".