Sharon Osbourne: "Kleiner Bub" Ashton Kutcher ist der unhöflichste Star

Bei der Frage nach dem unhöflichsten Star, den sie getroffen hat, musste die britische Moderatorin Sharon Osbourne nicht lange überlegen. In einer Fragerunde mit Tochter Kelly für die Sendung E!News nahm sie sich kein Blatt vor den Mund: "Der Typ, der mit einer Schauspielerin verheiratet ist und bei 'Die wilden Siebziger' mitgespielt hat", so Osbourne gespielt gleichgültig. "Oh, Ashton Kutcher? Wirklich?", entgegnete Kelly.