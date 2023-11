Shania Twains Tourbus verunglückt - 13 Personen im Krankenhaus

Ein Tourbus der Sängerin Shania Twain ist laut einem US-Medienbericht zwischen zwei Tour-Stopps in Kanada verunglückt.

Shania Twain nicht an Board

"Ein Crew-Bus und ein LKW der Shania Twain - Queen Of Me Tour waren in einen Unfall auf der Autobahn zwischen Winnipeg und Saskatoon verwickelt", teilte das Management der Sängerin in einem Statement gegenüber dem Promiportal Page Six mit. "Mehrere Fahrzeuge gerieten aufgrund des schlechten Wetters in gefährliche Fahrbedingungen", heißt es weiter. Personen, die medizinische Hilfe benötigten, seien in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden. Die 58-jährige Sängerin habe sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Bus befunden. Abschließend bedankte man sich bei den Rettungskräften vor Ort.

Ein Sprecher der Royal Canadian Mounted Police gab gegenüber Entertainment Tonight an, dass 13 Personen mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurden. Wie es mit Twains Tour weitergeht, ist unklar.