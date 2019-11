Shakira erzählt von ihrem "dunkelsten Moment" im Leben

Pop-Star Shakira hat den zeitweisen Verlust ihrer Stimme als "dunkelsten Moment" ihres Lebens bezeichnet. "Das hat mich tief getroffen, es gibt ein Davor und ein Danach", sagte die kolumbianische Sängerin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Im November 2017 hatte die dreifache Grammy-Gewinnerin ihre "El Dorado World Tour" um sieben Monate verschieben müssen, weil sie durch eine Blutung am rechten Stimmband ihre Stimme verlor. Der Vorfall habe sie über Gewissheiten im Leben nachdenken lassen, sagte die 42-Jährige in Barcelona, wo sie mit dem spanischen Fußballer Gerard Piqué und ihren beiden Söhnen lebt. "Man hält viele Dinge für selbstverständlich, wenn man sie hat", sinnierte Shakira. "Im Falle meiner Stimme ist das etwas so in meiner Natur Liegendes, sie ist meine Identität".