Bei Hotel-Date gesichtet: Was läuft da zwischen Shakira und diesem Schauspieler?

Sängerin Shakira hat mit einem Date mit einem bekannten Schauspieler Gerüchte um eine mögliche Liebe angeheizt. Wie Page Six berichtet, wurden die beiden am Montag gemeinsam beim Verlassen eines Hotels in Los Angeles gesichtet. Doch wer war Shakiras Begleiter, der nun als ihr neues Love-Interest gehandelt wird?

Shakira mit Manuel Garcia-Rulfo fotografiert Wie Fotos, die von Page Six veröffentlicht wurden, zeigen, war die Musikerin mit Manuel Garcia-Rulfo unterwegs (zu sehen hier). Die beiden wurden am Parkservice vor dem Sunset Tower Hotel in West Hollywood gesehen. Während sie auf ihr Auto warteten, lächelten die Sängerin und der Schauspieler und unterhielten sich angeregt. Zärtlichkeiten tauschten Shakira und Manuel Garcia-Rulfo zwar keine aus. Als ihr Wagen ankam, verhielt sich Letzterer jedoch wie ein Gentleman und öffnete dem Popstar die Tür, und Shakira stieg auf der Beifahrerseite ein. Auf dem Instagram-Account Deuxmoi spekulieren Fans im Kommentarbereich, ob sich hier vielleicht eine neue Promi-Beziehung anbahnt. "Sie sehen toll zusammen aus", schreibt etwa ein User. "Manuel, OMG. Shakira, er ist ein echter Fang", meint ein anderer.

Shakira und Garcia-Rulfo ließen die Spekulationen bisher unkommentiert. Wer ist Manuel Garcia-Rulfo? Manuel Garcia-Rulfo ist ein mexikanischer Schauspieler. Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Rolle als Mickey Haller in der Netflix-Serie "The Lincoln Lawyer". Mit "Bless Me, Ultima" hatte er seinen ersten großen amerikanischen Film gedreht. Zuletzt war er mit Audrey McGraw, der Tochter von Tim McGraw und Faith Hill, liiert. 2023 kamen sie zusammen, hielten ihre Beziehung jedoch aus dem Rampenlicht fern. Im Februar dieses Jahres berichtete Hello!, es würde inzwischen den Anschein machen, als hätten sie sich still und heimlich getrennt.