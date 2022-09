Shakira bricht ihr Schweigen: Trennung von Gerard Piqué war "unglaublich schwierig"

Es ist generell kein einfaches Jahr für die zweifache Mutter. Shakira muss sich vor der spanischen Regierung wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung rechtfertigen. Zudem kümmert sie sich liebevoll um ihren Vater, der im Juli nach einem schlimmen Sturz ins Krankenhaus musste.

Doch anstatt in Herzschmerz und Selbstmitleid zu versinken, stürzt sich Shakira in Arbeit. Sie hat ein neues Album fertiggestellt, das ihr erstes seit fünf Jahren ist. "In meinem Fall ist Songs schreiben wie zum Therapeuten gehen, nur günstiger", scherzte sie. Die Musik helfe ihr, ihre Gefühle zu verarbeiten, zu verstehen und zu heilen. "Und ich habe das Gefühl, zu diesem Zeitpunkt meines Lebens, was vermutlich die schwerste, dunkelste Stunde meines Lebens ist, bringt die Musik Licht ins Dunkel."