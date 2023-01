Shailene Woodley über "die dunkelste, schwierigste Zeit in meinem Leben"

Hollywoodstar Shailene Woodley hat eine hinter ihr liegende schwierige Zeit in ihrem Schauspiel verarbeitet. Gegenüber Net-a-Porter gab sie an, dass sich die Dreharbeiten für ihre kommende Dramaserie "Three Women" in einer der "dunkelsten" Phasen ihres Lebens als herausfordernd erwiesen haben. "Es war schwer zu filmen, weil ich die härteste Zeit durchmachte. Es war Winter in New York und mein Privatleben lief scheiße. Es hat sich acht Monate lang angefühlt, als wäre ich in einer große Schmerzblase gefangen", so Woodley, ohne weitere Details zu nennen.

Woodleys Verlobung mit Aaron Rodgers aufgelöst