Sexiest Men Alive: So haben die Sieger vor ihrer Karriere Geld verdient

Gleich zweimal durfte sich George Clooney über den Titel "Sexiest Man Alive" freuen: 1997 und 2006. Bevor er in der Arztserie "Emergency Room" durchstartete, arbeitete er als Damenschuhverkäufer. Clooney beim "Oscar Roundtable 2012" von Newsweek: "Es ist ein schrecklicher Job! Es war in einem Kaufhaus, also war es nicht so, dass ich an junge, heiße, attraktive Frauen verkaufte." Das Geschäft, in dem Clooney arbeitete, spezialisierte sich nämlich auf Menschen mit Fußproblemen. "Zuallererst lügen Frauen über die Größe ihrer Füße, was ich nicht verstanden habe", so Clooney weiter. "Dann gab es in meiner Gegend in Cincinnati eine ganze Generation 75-jähriger Frauen … die sich den vorletzten Zeh abgeschnitten hatten, damit sie in die engen Pumps passten."