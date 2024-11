John Krasinski ist "Sexiest Man Alive 2024"

Man hörte es Dienstagabend in der US-Talkshow "The Late Show With Stephen Colbert " zuerst: Der Schauspieler John Krasinski (45) wurde vom renommierten People-Magazin zum "Sexiest Man Alive 2024" gewählt. Er ist der Ehemann von "Der Teufel trägt Prada"-Star Emily Blunt (41).

Krasinski selbst konnte die Wahl zuerst nicht glauben. Wie er auf seinen Sieg reagiert hatte, wollte People von ihm wissen. "Eigentlich nur ein sofortiger Blackout. Keine Gedanken", so der Hollywood-Star. "Abgesehen davon, dass ich vielleicht verarscht werde. Ich wache nicht auf und denke: 'Ist das der Tag, an dem ich gefragt werde, ob ich Sexiest Man Alive sein werde?'" Ehefrau Blunt sei aber sehr begeistert gewesen, erzählt er.

Wer ist John Krasinski?

Krasinski feierte seinen Durchbruch mit der Hit-Sitcom "The Office" an der Seite von Steve Carrell. Seinen nächsten Serienerfolg feierte er mit der Prime-Actionserie "Tom Clancy's Jack Ryan", in der er von 2018 bis 2013 in der Hauptrolle zu sehen war.

Aber auch auf der großen Leinwand ist Krasinski erfolgreich vertreten – nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und Drehbuchautor. Seinen bis dato größten Kinoerfolg feierte er mit dem 2018er-Horrorfilm "A Quiet Place", in dem er nicht nur die Hauptrolle spielte, sondern auch Regie führte und als Co-Autor fungierte. Für die Fortsetzung (2020) zeichnete er ebenso für Drehbuch und Regie verantwortlich. In beiden Filmen ist auch Emily Blunt zu sehen, mit der er seit 2010 skandalfrei verheiratet ist. Das Paar hat zwei Töchter (10 und 7).