John Krasinski hat einen Tipp, wie Ehen lange halten

Was ist das Geheimnis einer guten Beziehung? Der größte Fan des Partners zu sein, glaub man dem Regisseur John Krasinski ("A Quiet Place").

Der plauderte in einem Interview mit E!News kürzlich über seine Ehe mit Emily Blunt und verriet, was das Geheimnis ihres Gelingens ist. "Ich muss sagen, es passiert automatisch. Ich war bereits ein riesen Fan von ihr und allem was sie tut, bevor ich sie persönlich kennen lernte. Wir unterstützen uns sehr. Der Job beinhaltet, viel zu reisen aber nichts geht darüber, wieder heim zu kommen und zusammen zu sein. Das ist das Wichtigste", so der 40-Jährige.

Er und die Schauspielerin sind sein neun Jahren verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Töchter.