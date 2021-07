Williams: Wer ist eigentlich der Papa ihres Kindes?

Alexis Ohanian ist ein Unternehmer aus Brooklyn und inwzischen Selfmade-Millionär: 2005 hatte er zusammen mit zwei Freunden die Plattform " Reddit" gegründet und diese 2006 für 20 Millionen Dollar verkauft.

2013 landete Alexis Ohanian mit seinem Buch "Without Their Permission: How the 21st Century Will Be Made, Not Managed" auf den Bestsellerlisten. 2011 und 2012 schaffte er es in die "30 Under 30"-Liste des Magazins Forbes - die die wichtigsten Manager unter 30 Jahren anführt. Inzwischen wird Ohanians Vermögen auf rund vier Millionen Dollar geschätzt. Außerdem veranstaltet Williams Auserwählter regelmäßig Events, in denen er auf diverse Probleme aufmerksam macht, und ist als Aktivist tätig.