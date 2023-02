Seltenheitswert: Kate teilt bisher ungesehenes Foto von sich als Baby

Mit ihrer neuen Kampagne "Shaping Us", die Prinzessin Catherine dieser Tage bewirbt, will die Ehefrau von Prinz William und dreifache Mutter auf die emotionale Unterstützung aufmerksam machen, die Kinder in den ersten Lebensjahren brauchen. In einem unter anderem auf YouTube veröffentlichten Video erklärte sie bei dieser Gelegenheit, dass Kindererziehung ihrer Meinung nach "heutzutage hart" sei und sprach über die Hilfe und Unterstützung, die von Nöten sei, um das heimische Familienleben mehr in den Vordergrund zu rücken.

So süß war Prinzessin Kate als Baby

Um auf ihr neues Projekt aufmerksam zu machen, veröffentlichte Kate nun ein Foto von sich selbst als Baby. Geknipst wurde das Bild von ihrer Mama Carole Middleton. Zu sehen ist Catherine darauf als süßer Knirps zusammen mit ihrem Papa Michael. Ihr Vater strahlt sie überglücklich an. Klein-Catherine strahlt zurück und fasst mit ihren kleinen Händchen nach dem Gesicht ihres Vaters. "Mit Dad, von Mama", schrieb sie unter den äußerst privaten Schnappschuss, den bisher wohl nur besonders nahestehend Vertraute und ihre Familie zu sehen bekamen.