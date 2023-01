Seltenheitswert: Frauke Ludwig postet Foto mit beiden Töchtern

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig hat am Dienstag mit ihren rund 247.000 Followerinnen und Followern auf Instagram einen privaten Familienschnappschuss geteilt.

"So bin ich um Mitternacht in meinen Geburtstag gestartet! Mit den zwei besten Geschenken im Arm. So kann's weitergehen… das ganze nächste Jahr …", kommentierte sie das Foto, auf dem sie lachend mit ihren beiden Töchtern Nele und Nika im Arm zu sehen ist. Ihren Post versah Ludowig mit roten Herzen.