Seltenheit: Queen Latifah zeigt sich mit ihrer Partnerin

In Interviews hatte sich die Schauspielerin über Jahre immer geweigert über ihr Privatleben zu sprechen oder die Gerüchte um ihre Homosexualität zu bestätigen. 2008 sagte Queen Latifah zur New York Times: "Ich habe kein Problem damit, das Thema zu besprechen, dass jemand homosexuell ist, aber ich habe ein Problem damit, über mein Privatleben zu sprechen. Ihr bekommt diesen Teil von mir nicht. Es tut mir leid. Wir diskutieren das nicht in unseren Meetings." Sie fügte hinzu: "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mein Privatleben teilen muss, und es ist mir egal, ob die Leute denken, ich sei lesbisch oder nicht. Nehmt an, was ihr wollt. Das macht ihr ja so oder so."

Latifah und Nichols lernten einander 2009 kennen, als die Rapperin Teil von "Dancing with the Stars" war. 2013 kamen sie Berichten zufolge zusammen. Seither leben der "Girls Trip"-Star und die Tänzerin als Paar. Öffentliche Auftritte waren vor allem am Anfang ihrer Beziehung rar. In den letzten Jahren zeigten sie sich immer öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit. Seit 2019 haben sie außerdem ein Kind zusammen. Eine Quelle berichtete damals: "Latifah war noch nie so voller Leben! Eboni und das Baby haben Latifah etwas ganz Besonderes gegeben, für das es sich zu leben lohnt."

Die Schauspielerin bestätigte ihre Beziehung, als sie ihre Partnerin bei den BET Awards 2021 öffentlich als "meine Liebe" bezeichnete und anschließend dem Publikum "Happy Pride" wünschte. Bei den diesjährigen Oscars zeigte sich das Paar ebenfalls gemeinsam auf dem roten Teppich. Nun folgte ein gemeinsamer Musical-Abend.