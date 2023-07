Seltenheit: Fürstin Charlène bei Kerzenschein-Dinner mit Albert

Am Dienstag, dem 18. Juli, hatten Albert und seine Frau zudem an einem Abendessen teilgenommen, das zugunsten der Mandela Foundation in Zusammenarbeit mit der Prince Albert II of Monaco Foundation und der Anant & Vanashree Singh Foundation organisiert wurde. Der Abend fand in Anwesenheit von Zenani Mandela-Dlamini, der Tochter von Nelson Mandela und Botschafterin Südafrikas in Südkorea, und dem südafrikanischen Produzenten des Films "Mandela, long walk to freedom", Anant Singh, statt.

➤ Lesen Sie hier mehr: Demütigung: Charlène von Albert und Caroline übergangen