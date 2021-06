Seltenes Foto: So groß ist Shakiras Sohn Sasha schon geworden

Fans stellen fest, dass der kleine Mann mittlerweile richtig groß geworden ist. "Sieht schon aus wie ein Teenager, sie werden so schnell erwachsen", stellt eine Userin fest. "Er ist schon so groß. Milan und Sasha sollten aufhören, so schnell zu wachsen," schreibt eine andere im Scherz.

Depressionen belasteten Shakiras Ehe

Shakira und Piqué führen eigentlich eine skandalfreie Ehe. 2019 hatte der kolumbianische Megastar jedoch gegenüber dem Guardian gestanden, unter Depressionen gelitten zu haben - was auch Shakiras Beziehung belastet habe. Grund für Shakiras Krise waren gesundheitliche Probleme: Sie hatte durch Einblutung an ihren Stimmbändern einen Stimmverlust erlitten. "Ich dachte immer, es würde Dinge in meinem Leben geben, die ich verlieren würde. Sowas wie Schönheit oder Jugend", erzählte die Sängerin damals. "Aber ich habe nie gedacht, dass meine Stimme mich mal verlassen würde."

"Es gab Zeiten, in denen konnte ich nicht aus dem Bett aufstehen – ich war so depressiv", hatte sie verraten. Auch ihr Familienleben hätten ihre Depressionen belastet. Shakira gab zu, dass sie sich noch nie so oft mit ihrem Mann gestritten habe wie in dieser Zeit.

"Er hat immer Witze gemacht, jeder würde sich doch eine schweigende Ehefrau wünschen. Aber als ich leise sein musste, hat er sich wie ein verurteilter Sträfling gefühlt, der wieder in die Freiheit darf. Und nicht weiss wie er mit der Situation umgehen soll", so Shakira.