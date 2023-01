Selma Blair hat ihre Multiple-Sklerose-Diagnose "neu verdrahtet"

Die Schauspielerin Selma Blair weiß ihr Leben eigenen Angaben zufolge seit ihrer Multiple-Sklerose-Diagnose (MS) besser zu schätzen. Im Interview mit dem Magazin Self gab sie an, gelegentlich an Symptome - wie Beinkrämpfe - zu leiden, doch. "Mir geht es so viel besser." 2021 hatte sie verkündet Remission zu sein. Sie lebe nun mit der Krankheit, so Blair. "Manche Leute wachen nach zwei Jahren auf und sagen: 'Ich bin geheilt! Die Farben sind wieder heller!' Ich hatte nie diesen Moment. Ich habe einfach aufgehört, Rückschritte zu machen." Die Diagnose "hat mich wirklich neu verdrahtet".