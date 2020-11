"Selling Sunset"-Star Chrishell Stause: Schuld an Scheidung ihres "Dancing with the Stars"-Partners?

Anfang September wurde Chrishell Stauses Teilnahme an der 29. Staffel der US-Amerikanischen Tanzshow "Dancing with the Stars" bekannt. Nach acht Wochen schied der "Selling Sunset"-Star jedoch aus dem Tanzwettbewerb aus und belegte damit den 8. Platz.

Profitänzer Gleb Savchenko lässt sich nach 14 Ehe-Jahren scheiden

Bereits während Stauses Teilnahme an der US-amerikanischen Variante von "Dancing Stars" hatten US-Medien über einen Flirt der 39-Jährigen mit ihrem Tanzpartner Gleb Savchenko spekuliert.

Nun gab dieser völlig überraschend die Trennung von seiner Ehefrau Elena Samodanova bekannt - was erneut die Gerüchteküche brodeln lässt.

"Nach vierzehn Ehejahren kommt unsere gemeinsame Reise, begleitet von meiner tiefsten Traurigkeit, an ein Ende", schrieb Samodanova in einer Instagram-Story. "Ich hasse dich nicht, ich bin nur enttäuscht darüber, dass du dich in all das verwandelt hast, dass du nie sein wolltest", teilte sie ihrem Noch-Ehemann mit.