Selena Gomez: Verschmuste Liebeserklärung an Partner Benny Blanco

Die Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez zelebriert derzeit die Liebe. Auf Instagram veröffentliche sie zuletzt etwa eine Reihe von Fotos, die sie und ihren neuen Freund Benny Blanco in vertrauten Posen zeigen. "Mein bester Freund", kommentierte sie die Schnappschüsse. Auf einem der Bilder ist das Paar in gemütlicher Freizeitkleidung etwa beim Kochen zu sehen. Auf einem weiteren drückt Blanco Gomez in schicker Montur ein Bussi auf die Schulter:

Wie lang das Musikerpaar bereits eine Beziehung führt, blieb unklar. Blanco ist Musikproduzent und Songwriter, die beiden arbeiteten zuletzt gemeinsam an dem im September veröffentlichten Song "Single Soon" von Gomez. Darin sang die Künstlerin noch: "Ich werde bald Single sein. Ich treffe mich, mit wem ich will."

Gomez' neue Liebe war nicht die einzige gute Neuigkeit in letzter Zeit. Wie die Branchenblätter Variety und Hollywood Reporter im Jänner berichteten,, soll sie in einem geplanten Biopic die Rocksängerin Linda Ronstadt verkörpern. Gomez postete in einer Instagram-Story ein Foto von Ronstadts 2013 geschriebenen Memoiren "Simple Dreams". Ronstadt wiederum verlinkte auf Instagram die Branchen-Berichte über das Projekt und schrieb dazu, es habe mit einem "einfachen Traum" begonnen.

Produzent James Keach ("Walk the Line") und Ronstadts Manager John Boylan stehen laut Hollywood Reporter hinter dem Filmprojekt über die elffache Grammy-Preisträgerin.

Gomez spielte in Filmen wie "The Big Short", "Bad Neighbors 2", "The Dead Don't Die" und "A Rainy Day in New York" mit. Zuletzt drehte sie die Mystery-Serie "Only Murders in the Building".