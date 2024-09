Milliardärin dank "Rare Beauty"

Obwohl Gomez vor allem als Schauspielerin ("Only Murders in the Building") und Sängerin ("Single Soon") bekannt ist, stammt der Großteil (laut Bloomberg ganze 81 Prozent) ihres Einkommens aus einem anderen Geschäftsbereich: nämlich ihrer Kosmetikmarke "Rare Beauty". Diese ist weltweit (vor allem aber in den USA) ein Bestseller und besonders bei Teenagern und jungen Frauen sehr beliebt.