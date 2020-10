Selena Gomez: Fans nach beunruhigenden Bildern im Sorge um Gesundheit der Sängerin

2017 musste sich Selena Gomez wegen ihrer Lupus-Erkrankung einer Nierentransplantation unterziehen müssen. Bei Lupus erythematodes handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der sich körpereigene Abwehrmechanismen gegen das eigene, gesunde Gewebe richten. Nun zeigen sich ihre Fans einmal mehr besorgt um die Gesundheit der 28-Jährigen.

Fans besorgt um Selena Gomez

Der Grund: Am 24. Oktober hatte Gomez mit ihrem Kumpel Timothée Chalamet, mit dem sie 2017 in der Woody Allen-Kömödie "A Rainy Day in New York" zu sehen war, im Rahmen einer Instagramsession geplaudert. In einem Live-Gespräch hatten die beiden ihre Follower dazu aufgefordert, an den kommenden US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen teilzunehmen. Dabei fiel einigen ihrer Follower eine Nadel im Arm der Sängerin auf - offenbar war Gomez mit einem Schlauch an eine medizinische Aparatur angeschlossen.

Auf Twittern zeigen sich die Fans der Musikerin besorgt. "Ich bete für Selenas Gesundheit und ich hoffe wirklich, dass es ihr gut geht", schreibt ein User. Ein anderer tweetet: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, mit so einer schrecklichen Autoimmunerkrankung zu leben. Ich schicke dir Liebe und Umarmungen."