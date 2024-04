Sechsmal die Woche: Gwyneth Paltrow über ihre Fitness-Routine

Schauspielerin und Goop-Gründerin Gwyneth Paltrow ist bekannt dafür, in ihrem Leben einen großen Schwerpunkt auf die Themen Wellness und Lifestyle zu legen.

In einer Story auf Instagram hat die 51-Jährige jetzt auch Einblicke in ihre Fitness-Routine gegeben.

Gwyneth Paltrow: Training muss nicht sein, aber Bewegung

Während einer "Ask Me Anything"-Sitzung mit ihren Fans, bei der ihre Follower sie alles fragen durften, gab die Oscar-Preisträgerin einen kurzen Überblick darüber, wie oft sie trainiert – und was sie tut, um fit zu bleiben.

Während der Frage-und-Antwort-Runde wurde Paltrow gefragt, wie viele Tage in der Woche sie trainiert, woraufhin sie erklärte: "Ich mache sechs Tage die Woche etwas, aber mit viel weniger Intensität als früher."

Ein Hardcore-Workout muss es nicht sein, Hauptsache Bewegung.