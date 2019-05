Sechs Monate nach Entlassung: Locklear wieder in der Psychiatrie

Heather Lockler war durch die Rolle der Sammy Jo Dean in der TV-Serie "Der Denver Clan" bekannt geworden. Nach zunächst sporadischen Auftritten wurde sie von 1985 bis zum Absetzen der Serie im Jahr 1989 zum Stammcast gezählt. Ab 1993 verkörperte die US-Amerikanerin die Rolle der Amanda Woodward in Aaron Spellings " Melrose Place". Nach dem Serienaus spielte sie in der Sitcom " Chaos City" mit und trat in Gast- und Nebenrollen einiger anderer Serien auf.