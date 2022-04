Sechs Kinder von fünf Müttern: Hollywoods "Bad Boy" Jack Nicholson wird 85

Huston beendete die Liaison, als sie herausfand, dass Gelegenheitsaktrice Rebecca Broussard (59) von ihm schwanger war. Seit 10 Jahren ist die einzige Frau in seinem Leben angeblich seine Haushälterin, mit der er Freundschaft übt: "Ich dachte nie, dass ich das eines Tages sage, aber: ich bin zu alt, junge Dinger anzubraten. Das ist meiner nicht mehr würdig." Weise auch noch!

Früher war das anders. Er kam solo auf Partys und verließ sie mit mindestens zwei Frauen. Als ihn auf einer Poolfete im Beverly Hills Hotel ein junges Model fragte, ob er mit ihr tanzen wolle, riss er sein berühmtes breites Grinsen auf und sagte: "Falsches Zeitwort, meine Liebe, falsches Zeitwort."

Das Bemerkenswerte an seinem Sexleben war immer, dass nicht die Frauen die Trophäen waren, sondern er für sie: für jedes Starlet und für so manche Kellnerin, was in Hollywood oft dasselbe ist.

Man sagt ihm ungeheuren Reichtum nach, angeblich an die 400 Millionen Dollar. Fest steht, dass er jahrzehntelang der bestbezahlte Filmstar war – und der, der in späten Jahren am wenigsten arbeitete. Er investierte in Kunst und in Freunde, Frauen und Kinder. Er gilt als extrem großzügig.