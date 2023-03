Ratajkowskis Ex-Mann des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt

Vergangenen Sommer wurde bekannt, dass sich Emily Ratajkowski vom Vater ihres Kindes, Sebastian Bear-McClard, getrennt hat. Das Ex-Paar hatte 2018 geheiratet. Im März 2021 wurden sie Eltern. Während Ratajowski zuletzt schmusend mit Sänger Harry Styles gesichtet wurde, sieht sich ihr Ex-Mann derzeit mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert.

Bear-McClard: Teenager für Nackt-Szene ausgenutzt?

Sebastian Bear-McClard wird in einem explosiven Bericht des Branchenblattes Variety sexuelles Fehlverhalten und unangemessenes Verhalten gegenüber einer Teenagerin vorgeworfen. Eine junge Frau, die heute 24 Jahre alt ist, behauptet in einem von dem Magazin veröffentlichten Exposé, dass der Filmproduzent sie über Instagram kontaktiert habe, als sie gerade 17 Jahre alt war. Sie trafen sich dann angeblich in einem Loft in New York City und das Treffen habe zu einer kleinen Rolle in Bear-McClards Film "Good Time" geführt.