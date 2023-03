Auf Video erwischt: Emily Ratajkowski und Harry Styles schmusen in Tokio

Nachdem sich Sänger Harry Styles von Schauspielerin Olivia Wilde getrennt hat, scheint er bereits einen Ersatz gefunden zu haben. Der Musiker wurde mit dem US-Model Emily Ratajkowski beim Austausch von Zärtlichkeiten in Tokio gesichtet. Die britische Zeitung Daily Mail veröffentlichte Videoaufnahmen, die Styles und schmusend in Tokio in aller Öffentlichkeit zeigen. Bei der Dame, mit der er auf Tuchfühlung ging, soll es sich um keine Geringere als Ratajkowski handeln.

Styles schon lange von Ratajkowski angetan

Aufnahmen zeigen, wie die beiden einander einer Straße in der japanischen Hauptstadt näher kommen. An ein Auto gelehnt, tauschen sie einen leidenschaftlichen Kuss aus. Weitere Bilder zeigen Styles und Ratajkowski beim Tanzen. Was zwischen ihnen konkret läuft, ist nicht bekannt. Weder der Musiker noch das Model haben sich bisher zu den pikanten Aufnahmen geäußert.