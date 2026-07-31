Die Freilassung des bekannten Musikers Sean „Diddy“ Combs aus dem Gefängnis wurde erneut vorverlegt, es ist insgesamt bereits die fünfte Änderung diesbezüglich. Der Rapper, der unter anderem wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Prostitution eine vierjährige Haftstrafe verbüßt, soll nun am 24. Jänner 2028 entlassen werden – und nicht, wie zuletzt vorgesehen, am 23. Februar 2028. Das berichtet das Portal E! News, das aus Unterlagen des Federal Bureau of Prisons zitiert.

Streit mit Mithäftling als Auslöser? Laut E! News erfolgte die Änderung des Hafttermins nur wenige Tage, nachdem der 56-Jährige in Einzelhaft im Fort Dix Bundesgefängnis in New Jersey verlegt wurde. Combs' frühere Entlassung soll mit einem mutmaßlichen Streit mit einem Mitinsassen zu tun haben, auch wenn die behördlichen Unterlagen einen direkten Zusammenhang nicht bestätigen. Auffällig sei der Zeitpunkt der erneuten Änderung jedoch sehr wohl, so Insider. So schilderte ein Insider gegenüber ABC News, dass der Streit durch eine Bemerkung des anderen Häftlings ausgelöst worden sei. Die Gefängnisleitung hielt sich jedoch bedeckt und verweigerte jegliche weitere Information. „Wir sind nicht befugt, interne Informationen zu Gefangenen in unserer Obhut offenzulegen oder bereitzustellen“, erklärte ein Sprecher des Gefängnisses in einer Stellungnahme vom 24. Juli gegenüber TMZ. „Solche Informationen sind nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.“