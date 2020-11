Sean Connery: Das letzte Foto der verstorbenen Schauspiellegende

Die Welt trauert um einen seiner größten Leinwandstars: Die schottische Schauspiellegende Sean Connery ist am 31. Oktober im Alter von 90 Jahren gestorben. Sir Sean Connery gelante als Geheimagent James Bond in den 60er Jahren zu Weltruhm. Auch heute noch gilt der Schotte für viele als der beste James Bond.

Sean Connery litt an Demenz

Im Jahr 2003 hatte Connery verkündet, sich aus dem Showbusiness zurückzuziehen. Seiner Frau zufolge hatte Connery an Demenz gelitten. Die Krankheit "hatte wirklich negative Auswirkungen auf ihn", sagte Roquebrune. Der britischen Boulevard-Zeitung Mail on Sunday verriet sie zudem, dass ihr Mann in der Nacht zum Samstag im Kreise seiner Familie in Nassau auf den Bahamas "im Schlaf" gestorben sei. "Es war sehr friedlich", sagte Roquebrune. Sie sei die ganze Zeit bei ihrem Mann gewesen. "Wir hatten ein wunderbares Leben zusammen", sagte sie. "Ohne ihn wird es sehr schwer werden, das weiß ich. Aber es konnte nicht ewig dauern, und er ging friedlich."