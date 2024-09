Laura Prepon

Der "Orange is the New Black"-Star trat 1999 Scientology bei. In einem Interview mit People aus dem Jahr 2021 verriet sie jedoch, dass sie Scientology circa 2016 verlassen habe. Zuvor hatte sie die Organisation lautstark gelobt, aber nach ihrem Ausstieg sprach sie nur noch wenig darüber, was besonders ihre ehemalige Scientology-Kollegin Leah Remini verärgerte. Prepon macht das wahrscheinlich nicht viel aus: Statt Scientology meditiere sie nun jeden Tag mit ihrem Schauspieler-Ehemann Ben Foster. "Es ist etwas, das mir hilft, meine eigene Stimme zu hören", so die 44-Jährige zu People.