Elizabeth Moss

Der "The Handmaid's Tale"-Star schloss bereits mit acht Jahren ihren ersten Scientology-Kurs ab. Allerdings spricht sie öffentlich nur selten darüber. In einem Interview mit dem New Yorker gab sie jedoch ein wenig Einblicke in ihren Glauben und meinte, Scientology würde "missverstanden" oder falsch wahrgenommen. "Es ist nicht wirklich eine abgeschottete Religion", so Moss. "Es ist ein Ort, der sehr offen dafür ist, jemanden willkommen zu heißen, der mehr darüber erfahren möchte."



Moss gibt auch an, dank Scientology sei sie ein besserer Mensch und die Bewegung habe ihr über ihre Scheidung hinweggeholfen. Die Ehe mit Fred Armisen hielt nur acht Monate – angeblich wegen Moss' Scientology-Angehörigkeit.