Schwester von Dion über ihre Erkrankung: Es gibt wenig, was wir tun können, um zu helfen

Nun gab Dions Schwester ein Update über ihren Gesundheitszustand. Sie "tue, was sie kann, um zu genesen", sagte Claudette Dion dem Magazin Hello! Canada. Sie und ihre Familie könnten demnach aber wenig tun, um zu helfen und "ihre Schmerzen zu lindern". "Sie ist eine starke Frau", so Claudette Dion weiter. Aber: "Es ist eine Krankheit, über die wir so wenig wissen." ➤ Lesen Sie hier mehr: Warum Céline Dion Tour absagen musste, wie es ihr geht und wie es weitergeht Stiff-Person-Syndrom Céline Dion selbst hatte in der Vergangenheit bereits mitgeteilt, dass bei ihr eine seltene neurologische Erkrankung diagnostiziert worden sei, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom. Sie leide an Muskelkrämpfen und habe dadurch manchmal Probleme beim Gehen und beim Singen.

Auch Konzert in Wien am 28. März 2024 betroffen

Unter den mehr als 20 Konzerten in ganz Europa 2023 und 2024 fällt auch das Konzert in der Wiener Stadthalle, das am 28. März 2024 über die Bühne gehen hätte sollen, aus.

