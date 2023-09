Schwerer Karrierestart, Schicksalsschläge & späte Liebe: Das bewegte Leben von Keanu Reeves

Nach Aufenthalten etwa in Australien zog die Familie nach New York, wo der Vater die Familie verließ. Reeves' Mutter heiratete dann den Regisseur Paul Aaron, mit dem die Familie weiter nach Toronto, Kadada, zog. Nach nur sechs Monaten wurde die zweite Ehe von Reeves' Mutter schon wieder geschieden. Patricia sollte dann aber noch zweimal heiraten, unter anderem einen Friseur, doch diese Ehen endeten mit einer Scheidung.

Holpriger Weg nach Hollywood

Keanu Reeves begann im Alter von 15 Jahren, die Theatre High School, Jesse Ketchum Public School. Aufgrund seiner mangelnden Disziplin musste er die High School aber viermal wechseln. Anfang der 80er-Jahre war Reeves vorübergehens im Eishockey-Team des "De La Salle Colleges". Doch es war ihm schon bald klar, dass er gerne Filmstar werden wollen würde - der Weg nach Hollywood gestaltete sich aber holprig.

In der High School for the Performing Arts nahm er Schauspielunterricht. Im Alter von 17 Jahren brach er die Schule endgültig ab und arbeitete vorerst als Schlittschuhschleifer, Koch und Manager einer Pasta-Bude sowie Gärtner, bis er die ersten Fernseh- und Theaterrollen erhielt.

In Toronto spielte Reeves am Stadttheater vorwiegend Stücke von Shakespeare und sammelte so Bühnenerfahrung. Seine ersten Fernseh- und Kinoauftritte hatte er ab 1979 in verschiedenen Low-Budget-Produktionen. Für sein Filmdebüt in der kanadischen Produktion "Dream to Believe" wurde er als Newcomer mit der "Union Card" der Screen Actors Guild ausgezeichnet.

1986 verließ der junge Keanu Reeves Kanada mit 3000 US-Dollar, einem alten Volvo und der Adresse seines Stiefvaters Paul Aaron. Der Rest ist Filmgeschichte.