Schwere Schulzeit: Heidi Klum wurde früher gemobbt

Eigentlich ist Heidi Klum besonders für ihr sonniges Gemüt bekannt. Bei "Germany's Next Topmodel" gibt es nur wenige Szenen, bei denen die Moderatorin nicht mit einem breiten Lächeln und in bester Laune zusehen ist. Bei einem Geständnis über ihre Vergangenheit wurde sie jedoch in der letzten Folge der Model-Show kurz ernst.

"Pizzagesicht": Heidi Klum spricht über Mobbing in ihrer Schulzeit

Im Zuge des "Elimination-Walks" sollten Heidi Klums Models gestern emotionale Briefe über ihre Kindheitsträume verfassen und diese anschließend vortragen. Show-Teilnehmerin Anita enthüllte dabei, dass sie als Kind eine Außenseiterin war und von ihren Mitschülern gehänselt wurde. Eine Erfahrung, die auch Moderatorin Heidi Klum erleben musste, wie sie kurz darauf erzählte.