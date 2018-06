Schwedische Prinzessin Adrienne: Bilder von der royalen Taufe

Keine Tränen, kein Geschrei: Die jüngste schwedische Prinzessin Adrienne hat ihre Taufe am Freitag ganz tapfer durchgestanden. Die fast vier Monate alte Tochter von Prinzessin Madeleine (35) und ihrem Mann Christopher O'Neill (43) verzog nur einmal kurz das Gesicht, als Erzbischöfin Antje Jackelen ihren Kopf vorsichtig mit dem Taufwasser benetzte.

Prinzessin Adrienne wird getauft

Danach schaute die kleine Prinzessin neugierig in der Kirche umher - und schlief schnell wieder ein. Adrienne Josephine Alice, wie die Kleine mit vollem Namen heißt, ist bereits das siebente Enkelkind von König Carl Gustaf und Königin Silvia. Bei der Taufe in der Schlosskirche von Drottningholm am Wohnsitz des Königspaares saßen deshalb richtig viele Kinder in der ersten Reihe.