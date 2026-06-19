"Beste Geburtstagswoche aller Zeiten": Schwangere Natalie Portman präsentiert Babybauch

Im April gab Natalie Portman bekannt, dass sie mit ihrem Partner Tanguy Destable ein Baby erwartet. Und als wäre das nicht erfreulich genug, hatte sie wieder Grund zum Feiern: Am 9. Juni wurde Portman 45 Jahre alt. Ihren Geburtstag feierte die Schauspielerin gleich mehrere Tage lang, wie aus einem Instagram-Posting hervorgeht. Natalie Portman: "Die beste Geburtstagswoche überhaupt" Die Oscar-Preisträgerin teilte einige Highlights von ihrer Feier. Am 18. Juni postete sie eine Reihe an Fotos, in denen sie die Tage rund um ihren Geburtstag Revue passieren ließ. Gefeiert wurde offenbar nicht nur in Portmans Wahlheimat Paris, sondern auch in einem Italien-Urlaub, von dem die Schauspielerin einige Schnappschüsse teilte.

"Die beste Geburtstagswoche überhaupt – vielen Dank für all die Glückwünsche und an Italien, das einfach großartig war", schrieb Portman zu einem ihrer Fotos. "Und wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr auf Bild 12 Venus und Jupiter einander fast berühren sehen." Doch dessen nicht genug. Auf einem Foto ist die werdende Mama mit Babybauch zu sehen. Auf dem dritten Bild posiert Portman mit einer Freundin vor dem Eiffelturm. Sie trägt ein blaues Sweatshirt, unter dem sich deutlich eine Wölbung abzeichnet. Sehen Sie selbst: