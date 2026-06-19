"Beste Geburtstagswoche aller Zeiten": Schwangere Natalie Portman präsentiert Babybauch
Im April gab Natalie Portman bekannt, dass sie mit ihrem Partner Tanguy Destable ein Baby erwartet. Und als wäre das nicht erfreulich genug, hatte sie wieder Grund zum Feiern: Am 9. Juni wurde Portman 45 Jahre alt.
Ihren Geburtstag feierte die Schauspielerin gleich mehrere Tage lang, wie aus einem Instagram-Posting hervorgeht.
Natalie Portman: "Die beste Geburtstagswoche überhaupt"
Die Oscar-Preisträgerin teilte einige Highlights von ihrer Feier. Am 18. Juni postete sie eine Reihe an Fotos, in denen sie die Tage rund um ihren Geburtstag Revue passieren ließ.
Gefeiert wurde offenbar nicht nur in Portmans Wahlheimat Paris, sondern auch in einem Italien-Urlaub, von dem die Schauspielerin einige Schnappschüsse teilte.
"Die beste Geburtstagswoche überhaupt – vielen Dank für all die Glückwünsche und an Italien, das einfach großartig war", schrieb Portman zu einem ihrer Fotos. "Und wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr auf Bild 12 Venus und Jupiter einander fast berühren sehen."
Doch dessen nicht genug. Auf einem Foto ist die werdende Mama mit Babybauch zu sehen. Auf dem dritten Bild posiert Portman mit einer Freundin vor dem Eiffelturm. Sie trägt ein blaues Sweatshirt, unter dem sich deutlich eine Wölbung abzeichnet.
Sehen Sie selbst:
Natalie Portman war 2014 nach Frankreich gezogen. Nach ihrer Scheidung von Benjamin Millepied, mit dem sie zwei Kinder hat, im Jahr 2024 blieb sie in Paris, auch wenn sie immer noch gerne Zeit in Los Angeles verbringt.
In Paris und Los Angeles zu Hause
Dem Magazin Vanity Fair verriet Portman einmal, dass sie Los Angeles und Paris als "komplementäre Städte" empfinde und beide schätze. "Ich liebe es, beides in meinem Leben zu haben", sagte sie 2024 in einem Interview. "Ich führe in L.A. ein Leben, das nichts mit Hollywood zu tun hat, ich wohne in der East Side. Ich habe einige Freunde, die in der Unterhaltungsbranche tätig sind, aber auch viele Freunde, die es nicht sind. Und wenn wir zusammen sind, tun wir nichts, was mit der Branche zu tun hat. Wir gehen nicht auf Hollywood-Partys, wir essen zu Hause im Hinterhof."
Auch ihre Zeit in Frankreich schätze sie. "Und Paris ist natürlich einfach ein Traum. Ich habe das große Glück, hier zu leben und ein enorm anregendes Stadtleben mit unglaublichen Freunden zu haben", so die Schauspielerin.
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