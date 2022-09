Schwangere Ehefrau betrogen? Adam Levine hat "Grenze überschritten"

Adam Levine: "Habe Grenze überschritten"

Zu den Vorwürfen hat sich Levine jetzt auf Instagram geäußert. Einen Seitensprung dementiert er, räumt aber durchaus ein, in seiner Ehe Fehler gemacht und mit einer anderen Frau geflirtet zu haben. "Ich habe ein schlechtes Urteilsvermögen bewiesen, als ich mit jemand anderem als meiner Frau auf irgendeine Art und Weise geflirtet habe. Ich hatte keine Affäre, dennoch habe ich in einer bedauerlichen Phase meines Lebens die Grenze überschritten", gestand der Musiker in einer Instagram-Story.

"In bestimmten Fällen wurde es unangemessen; ich habe das angesprochen und proaktive Schritte unternommen, um dies mit meiner Familie zu bereinigen", führte er weiter aus. "Meine Frau und meine Familie sind alles, was mir auf dieser Welt wichtig ist. So naiv und dumm zu sein, das Einzige zu riskieren, was mir wirklich wichtig ist, war der größte Fehler, den ich je machen konnte. Ich werde ihn nie wieder machen. Ich übernehme die volle Verantwortung. Wir werden es durchstehen. Und wir werden es gemeinsam durchstehen."

Auch seinen Freunden gegenüber soll Levine betonen, dass "nichts Physisches passiert ist. Er schwört es", verrät ein Insider gegenüber People. "Er hat ihr [Anm. Stroh] Nachrichten geschickt und mit drei Frauen geflirtet. Eine von ihnen – sie hat ausdrücklich gesagt, dass sie eine körperliche Beziehung haben, aber er bestreitet das gegenüber Freunden komplett“, fügt die Quelle hinzu.