Schwangere Chrissy Teigen ins Krankenhaus eingeliefert

In den vergangenen Wochen habe sie durchgehend geblutet, so Teigen jetzt vom Krankenbett aus - bis es schließlich zu viel wurde. Ihr und ihrem Kind gehe aber zum Glück gut. Sie habe gute Ärzte und bitte deshalb, sämtliche Ratschläge und Ferndiagnosen zu unterlassen. Niemand wisse tatsächlich die ganze Geschichte, denn sie wolle zwar stets viel, aber eben nicht alles teilen. Nur so viel: "Vereinfacht gesagt ist meine Plazenta sehr schwach", so das Model. Aber "das Baby ist gesund, wächst und bewegt sich viel".