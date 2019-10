Schwangere Bar Refaeli macht kopfüber in der Luft hängend Yoga

Im vergangenen Juni verkündete Supermodel Bar Refaeli, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Auf ihr Sportprogramm verzichten möchte die 34-Jährige deshalb offenbar nicht. So postete sie auf Instagram einen Schnappschuss, der sie während einer (Aerial-)Yoga-Einheit zeigt. Das Außergewöhnliche an der Sache: Refaeli führt ihre Übungen dabei nicht stehend oder sitzend auf der Yogamatte, sondern "verkehrt herum" und in der Luft hängend aus.