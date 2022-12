Schwangere Aurora Ramazzotti zeigt ihr Familiennest

Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti werden Gro├čeltern. Ihre Tochter Aurora Ramazzotti erwartet derzeit ihr erstes Kind. Vater des Kindes ist Aurora gro├če Liebe Goffredo Cerza (26), mit dem sie seit f├╝nf Jahren zusammen ist. Auf Instagram gab die 26-J├Ąhrige jetzt ganz private Einblicke in das zu Hause, in dem ihr Nachwuchs aufwachsen wird.

Aurora Ramazzotti zeigt ihr Zuhause

Aurora Ramazzotti und Cerza wohnen in der italienischen Modestadt Mailand. "Nach f├╝nf Tagen schwerer Grippe geht es mir besser, und ich nutze die Gelegenheit, euch mein Zuhause zu zeigen, wie ich es euch versprochen habe, als es noch eine Baustelle war", teilt die werdende Mama ihren Followern in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram mit, in der sie sich auch mit Babybauch pr├Ąsentiert.