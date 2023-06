Schwangere Anna-Maria Ferchichi: "Habe kein gutes Gefühl"

Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido erwarten derzeit ein Kind. Der Rapper hatte am Mittwoch das Bild eines positiven Schwangerschaftstests in seiner Instagram-Story geteilt. Dazu verlinkte Bushido den Instagram-Account seiner Frau und schrieb: "Ich liebe dich über alles". Anna-Maria teilte das Foto ebenfalls in ihrer Story. "Ich bin einfach so gesegnet", so Bushido.

Ungewissheit vor Arztbesuch

Auf Instagram gibt Ferchichi nun an, kurz vor einem Arztbesuch "kein gutes Gefühl zu haben". "Ich merke null, dass ich schwanger bin, sonst habe ich es immer sofort gemerkt", so Ferchichi. In welcher Woche sie sei, wisse sie nicht, schrieb sie zu einem Foto mehrerer Schwangerschaftstests.

